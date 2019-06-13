被批孤寡命！關寶慧拒認命：一定要結婚

「劇后」關寶慧現身電台接受森美的戀愛節目訪問，問到會分享那些戀愛趣事？她大笑自嘲：「冇戀愛就已經係趣事！有幾廿年冇拍拖，都想搵番個伴，我係唔結婚唔罷休，我一定要結婚！」續指都有想過參加Speed Dating，但就怕被認出，更分享兩次約會經驗：「有一次就揀咗間落地玻璃嘅Coffee Shop，個男人就問『你估出面有冇人影緊我哋？』，就覺得唔得啦，唔使（繼續）；有一次就好避忌，佢約咗我去茶餐廳，好多人望住佢好辛苦、好大壓力！真係好難拍拖，有師傅我哋做呢行係孤寡命，有朋友介紹但唔啱，冇緣分。」



唔愛小鮮肉



縱使被批孤寡命，但關寶慧絕不認命，繼續對愛情抱持希望：「做人冇希望好辛苦，人生充滿希望，之前已經諗定60歲着婚紗會係咩樣，依家就諗埋70歲。」她更開出「佗地老肉男」的擇偶條件：「唔會揀外國人，我識講英文，但唔想每日嘅溝通都係英文，又唔鍾意小鮮肉、瘦，一定要大過我，湊仔咩？同埋唔可以窮過我，唔夠錢使仲要搵個窮過我，仲要養埋佢？咁我養鬼仔好過啦！」



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