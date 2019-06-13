連詩雅喬裝入旺角冇人認得出？

歌手連詩雅（Shiga）和戴祖儀（Joey）到旺角街頭出席選民登記活動，兩女表示都是剛剛才登記做選民，Shiga表示因之前未有機會，而Joey則謂因之前在外國讀書。問她們可常來旺角？Shiga表示：「入行後少咗好多，不過以前返學會日日落旺角。」她又自爆入行後試過喬裝，女扮男生到旺角買底衫：「着得中性少少，戴咗男仔假髮、着鬆身衫、戴cap帽，仲記得當時舖頭播緊我同柏豪嘅合唱歌，最後都冇人認到我。」



Joey笑言幾好玩，有機會可以試吓，但現時都是光明正大出街，亦會來旺角，因為東西很平。問到素顏出街大家就可能不認得？她笑言：「我尋日做完gym素顏出街，真係冇人認得。」Shiga亦笑言試過素顏出街，但仍被人認得：「一入間舖嗰個人就叫我連小姐，本身以為冇人認得，都尷尬，但都開心，證明我唔化妝都分別唔大。」



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