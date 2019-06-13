港姐失手！鄧卓殷條褲太薄透白色底底

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）出席《2019香港小姐競選》之「最後召集」活動，Amber穿着黑色貼身褲上陣，但由於褲子質料太簿而透出白色內褲。



有搵郭子豪



提到其緋聞男友郭子豪因醉駕而被判90小時社會服務令及停牌一年，Amber稱有聯絡對方：「知道佢判咗刑，有問佢情況，佢會接受判決。（叫佢少啲飲酒？）佢都講過飲酒同揸車唔會一齊做，呢行飲酒好難避免。（佢鬆咗一口氣？）佢都會安心啲，成件事過咗去。（有冇慰問佢？）有關心吓佢。（佢飲酒嘅時候，你負責車佢？）我揸車嘅技術唔好，我有車牌，但仲係P牌，我揸車時要有爸爸喺側邊睇住，因為香港啲路比較窄，都會驚。」



畀參選貼士



講到參選貼士，Amber認為有兩點要注意：「報完名之後好快會收到面試通知，準備時間唔係好多，所以報名之後就要食得健康啲，以最佳狀態去見評判，咁就唔會臨急抱佛腳，收唔到身。我一直有做開運動，所以當年冇收唔到身。另外就係要化淡妝去面試，因為評判想見到清爽嘅樣。」問到有否合適人選可提名？她坦言身邊朋友對參選興趣不大：「我會繼續物色，我屋企冇妹妹，得個阿哥，而且表妹又好細，要等十年後先可以提名。」