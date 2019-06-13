辦個人影展導致胃出血　甄珍：醫生說很危險

亞太影展影后、金馬獎終身成就獎得主甄珍冒死舉辦影展，曾患過胃癌的她搞到胃出血，暴瘦了逾二十磅。



將於7月12日假台灣高雄舉辦《甄愛高雄群星會》系列活動，令71歲的她忙得不可開交，其中的《重溫風華年代－甄珍高雄影展》會播映不少她的電影作品，當中包括《緹縈》、《彩雲飛》及《海鷗飛處》等，其中《心有千千結》她更出資做了數位修復版，作為開幕電影。



由於這些電影都是五十幾年前拍攝，要辦好多授權書，一大堆事情令她忙得不停手，這一個月她不停胃痛及腹瀉，體重一直下降，至今日入院檢查才得悉原來是胃出血，她在電話中說：「不幸中大幸，因為今日去醫院檢查，胃有十幾個地方出血，有的已經結痂，醫生讓我看照片會都是咖啡色好恐佈，醫生說很危險。」



為了這個活動，有不少朋友拍片支持她，當中包括李行導演、甄子丹、鄭少秋、關之琳、張小燕和陶晶瑩等，而最特別的是她前夫謝賢，並說了對白：「經典值得回味！」為她打氣。甄珍表示過往在香港偶遇謝賢幾次，他都很有風度埋單，不過一直沒有聯絡，今次是主辦單位出面邀請謝賢拍宣傳片，他一口答應。問可會再在一起？甄珍哈哈大笑：「怎麼可能！」