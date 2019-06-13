王祖藍激似阿媽撞晒樣　囡囡迷茫唔識分

藝人王祖藍2015年與李亞男結婚，去年12月17日女兒王天韻（Gabrielle）出世，今年祖藍是第一年以爸爸身份過父親節，談到湊B趣事，他笑言因為自己與母親的樣子太相似，令到女兒有些「思覺失調」，在認他們時有些障礙：「我哋企埋一齊嘅時候，佢會望吓我又望吓嫲嫲，眼神會好疑惑同迷茫。」



囡囡似足媽咪



Gabrielle愈大愈靚女，似足媽咪，對此祖藍非常感恩，笑言：「好奇妙，可以得到Gabrielle呢份咁好嘅禮物，醫生幫Gabrielle做檢查，話佢嘅身高，喺十個BB裏面，有九個係矮過佢，所以我好珍惜望住佢成長嘅每一刻，因為我可以低頭望佢嘅時間唔多；我以為我嘅基因好強大，好彩個女完全繼承晒李亞男嘅DNA，對眼亦好似媽咪咁靚。」



上天送的禮物



當上爸爸，對很多事都會有不一樣的體會，今年父親節對祖藍來說，更加多一重意義，亦令他更加了解及掛念亡父：「其實我之前填咗首歌叫《活現》，呢首歌好表達到我呢一刻對爸爸嘅感覺，『雖然在天邊，你的美麗在她身上活現，看不見 你最美容顏，她卻活在你的溫柔裏面，熟悉的笑臉 活現在眼前。』每次見到Gabrielle，我都會諗起爸爸，有啲傷感，亦有啲感動，所以我成日話個女係上天畀我好好嘅禮物。」



體會亡父心情



祖藍直言從爸爸離世後，父親節當日他都會比較沉默，不懂反應：「因為睇住人慶祝，自己又不知如何慶祝，但又掛住爸爸，都係嗰種感覺...但我又唔會話好唔開心，但會有種難以形容嘅沉默。依家多咗阿女，咁就多咗個意義去過父親節，同時間亦更體會到爸爸以前就算幾咁外冷都好，其實佢內心對我哋都係好熱熾嘅。」



唔做怪獸家長



圈中有不少怪獸家長，問祖藍會否也是緊張大師？他謂：「我同阿男都唔係，不過太多人問我，令到我覺得係咪要早啲搵學校呢？但我問咗身邊好多好勁嘅靚媽，好似毛姐（毛舜筠）、蔡少芬咁，佢哋都話唔使咁早，不過好似搵屋咁，搵吓睇吓，啱嘅時候都差唔多。」



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