楊潮凱操肌出寫真　馬國明暑假登台呃飯食

藝人馬國明盛裝現身品牌活動，連續拍畢三部戲，鬆一口氣指終於有時間出活動賺外快：「之後8月先再開劇，可以放暑假休息吓，陸續有登台騷，去唱歌呃飯食，哈哈……（會去旅行？）都唔會，搵吓錢先！」



講到主演的無綫劇《白色強人》剛播出，馬國明重申劇集不同以往的「師奶劇」情節，需要觀眾慢慢消化理解，因劇集只播到第三集，仍在交代演員角色背景，故未有留意到觀眾的評價：「劇情之後會再清晰啲。（有冇同其他演員一齊睇第一集？）冇呀！我自己都係上網重溫睇番，覺得成班醫生、護士出場嘅時候都好有型！」



同香香對親家搞姊弟戀



同場楊潮凱笑謂即場揀選了一個皮製袋給自己做父親節禮物：「正日唔使開工，預咗同屋企人食飯慶祝，記得上年好好笑，老婆用金色同紅色嘅絲帶綁住個女話係份禮物送畀我。（今年再用唔Work？）唔係嘅！都Work，幾開心㗎！」



繼而他透露日前飛馬來西亞影相集，他自爆為操Fit身型，於23日內勁減26磅：「減鹽又減糖，過程都好痛苦，相集會喺今年書展推出。（啲相好Sexy？）有肌肉同埋着泳褲！」講到之前帶埋囡囡去探岑麗香愛子Jacob，他說：「囡囡好鍾意摸佢，之前我個女出世香香都有嚟探佢，好錫佢！（有買禮物畀香香個BB？）未，等佢遲啲搞百日宴先送。（有網民提議對親家？）係呀，好搞笑！雖然我個女大過佢個仔，但現今社會應該冇乜所謂，不過呢啲嘢都係交番畀佢哋大個再決定。」



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