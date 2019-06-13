戀情告急！Cheronna呻難溝通　拒嫁夏雨仔

組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）最近推出第三首個人單曲《無利可圖》，與男友黃奕晨（Dixon）打得火熱的她，自爆曾出現感情危機：「當然有好差嘅時候，每段關係都一定有起落。（咩事？）之前溝通出現問題，我覺得自己唔夠相信呢個人，或者好多嘢令相處、情緒有影響，覺得大家唔知係咪行唔到落去，但經過一段時間學識咗點樣溝通，有啲嘢我唔可以逼佢改變睇法，所以我就自己醫自己，放鬆啲可能行得舒服啲。」



害怕承諾



曾視Dixon為結婚對象的她現在轉口風：「或者係我愈嚟愈睇得冇咁重，唔敢講我哋一定結婚，將來嘅嘢冇人知，希望愈大失望愈大，與其係咁傷，不如大家放鬆啲。我同佢都衝緊事業，最享受依家工作同拍拖並行，大家可以一齊成長、進步。」問到可有被親友催婚？她坦言：「我覺得啲人問我哋幾時結婚，係因為覺得我哋好Sweet，但其實係兩回事！結婚係一個承諾、責任，婚姻呢樣嘢好緊要，尤其係我嘅經歷同家庭背景，想要幸福美滿嘅婚姻同家庭，如果對方做唔到呢樣嘢，我寧願佢唔好同我結婚。」



安心工作



問到Dixon能否給她信心結婚？Cheronna坦言：「現階段問我係咪結婚對象真係答唔到，當然行落去最好。（你哋有冇傾過結婚？）我覺得唔傾會好啲，因為會好有壓力。我曾經喺失控嘅時候問佢究竟係咪想要長遠嘅關係，佢就答梗係想啦，但呢啲嘢真係唔知。」但她強調現時與男友感情穩定：「依家我哋好安心去做嘢，互相分享工作上嘅問題，無聊時會一齊無聊，又鍾意行山同做運動，又有足夠嘅自由，開心就得，冇太多嘢諗。」



髮型：Calvin Tsoi @ HAiR salon