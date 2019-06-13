兩個好爸爸　莫家淦陳國峰約埋湊仔識囡囡

藝人莫家淦（Keith）與陳國峰（Penny）既是鄰居又是同期做爸爸，二人不時交流湊仔經，日前他們撇甩太太，帶囝囝莫朗翹（Keanu）及陳梓燐（Regan）到公園玩耍。



兩個小朋友跑勻整個公園，本來文靜的Regan一度大叫，Penny即大嗌「投降」，並向Keith笑言：「你個仔帶壞我個仔呀！」場面搞笑！Keith說：「我哋兩個嘅囝囝年紀差唔多，平時會交換日用品，如果對方有工作在身，我哋仲會互相幫手湊小朋友。我哋以前約埋去酒吧識女仔，依家都係識女仔，不過就係識啲3、4歲，陪我哋個仔玩嘅。」



提到父親節將至，最近再榮升人父的Keith坦言細仔是最好的禮物，至於Penny非常期待Regan送的第一份禮物：「平時佢有好多冧嘢，好似之前嗌爸爸早過嗌媽媽，對我嚟講已經係最好嘅禮物。」



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