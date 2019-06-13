孖吳若希飛美國開騷　胡鴻鈞靠止暈丸復工

早前拍攝無綫劇集《降魔的2.0》撞傷頭部入院留醫的歌手胡鴻鈞（Hubert），休息十多日後終於復工，今早與吳若希（Jinny）出發到美國開演唱會，兩人在助手陪同下現身機場，Jinny老公Alex也有送機，但就怕醜不肯出鏡。



出發前徵詢醫生



Hubert精神不俗，透露現時身體狀況ok，康復進度良好，出發前也有徵詢醫生意見：「我問醫生搭唔搭得飛機，佢話OK。（仲有冇頭暈？）仲有少少，醫生話需要時間，我感受到愈來愈好，暈嘅情況少咗，我有帶定止暈丸，上機前會食，去到當地之後仲要搭個幾鐘車，上車前都會食。（仲需唔需要覆診？）之後會再做檢查睇吓康復進度，詳細檢查就要等多一排。（今次行程會唔會好操勞？）唔會，行程唔緊密，去到當地嘅第二日綵排，第三日做一場騷，都有足夠時間休息。本來我有諗過stay behind，但整親之後，都係決定乖乖地跟大隊一齊返香港。（幾時為劇集補拍？）要同監製傾，仲未update，佢想我好番晒先。」

除了止暈丸之外，Hubert表示沒有其他應急藥物，並指着Jinny說：「有佢，我有咩三長兩短，我會嘔落佢嗰度。」Jinny笑言：「我會盡力幫佢兜住，唔好影響到其他乘客。」



「囡囡攬枕」止思念



Jinny被問到此行是否要負責照顧Hubert？她笑稱不會，Hubert則笑言：「佢唔使我照顧就已經係最好嘅照顧。」Jinny補充指：「今日我老公特登過來見佢，叫佢呢程機令我冷靜啲，同埋安全去到美國之後唔好成日打電話返屋企。」Hubert話會盡力令Alex有個漫長假期。

Jinny表示完成演唱會後在當地多留一星期：「我有啲親友好耐冇見，都想探佢哋。（會唔會好掛住囡囡？）會，所以我帶咗印咗囡囡個樣嘅攬枕一齊飛。（老公唔一齊飛？）佢好忙，所以唔關佢想撇甩我事，我都唔想撇甩佢。（會唔會帶Hubert四圍遊覽？）我希望佢多啲休息，我會安排多啲人睇住佢。」Hubert無奈說：「佢睇住我喺自己間房休息，佢就出去玩。」