王牌節目關咪！《流行經典50年》7月收檔

無綫由薛家燕及黎小田主持的音樂節目《流行經典50年》，收視一直高開，期間更高達27點近170多萬觀眾捧場！不過節目播至7月14日便正式謝幕，將變成集體回憶！薛家燕、陳敏之大嘆可惜！



《流行經典50年》於2017年推出，節目有不少昔日唱家班亮相，一批已「消失」的歌手重現，如49歲的蔡興麟、50歲的黃翊、54歲黃寶欣和47歲的湯寶如等，他們重踏舞台再唱金曲，喚回不少觀眾的回憶，並掀起懷舊熱潮，同時造就這班歌手翻生，有機會再開演唱會搵番筆！連分別擔任不同階段的主持，如薛家燕、陳敏之、曹永廉和胡諾言等，商演及歌唱工作接個不停，薛家燕的廣告和巡唱，令她賺到盆滿缽滿！



兩大靈魂主持退下火線



節目即將完結，為播足兩年的《流行經典50年》擔任音樂總監兼主持的黎小田，最近因肺炎元氣大傷，為了調理身體而忍痛辭演他最喜愛的音樂節目；而薛家燕因要應付下月的巡演向公司請辭。兩位靈魂主持各有不同原因退下火線，無綫體諒到二人的體力問題，原想延續經典，最後決定見好就收！據知，節目定於7月3日最後錄影，而最後一集的播映日期為7月14日，共87集的《流行經典》將畫上圓滿句號。



72歲的黎小田月前患上肺炎入院，現在家休養，就辭演一事，昨日他以短訊回覆：「公司個錄影廠太凍，我患上肺炎，現已好好多，要多休息。都成個月了，冇乜人知我病，有人照顧我，放心！（因養病而辭演，可惜？）同家燕合作好開心，之後加入阿曹（曹永廉）同阿湯（湯寶如）更豐富，TVB今次畀我用十人樂隊，一日練習、一日錄影，音樂好，所以好多歌手都喜歡上這節目，唱得好，又放上社交平台，可惜我太累了，做到病，但若果可以在家作吓曲、編吓曲，之後錄音，冇時間限制，會冇咁大壓力！」



陳敏之胡諾言商演好執



薛家燕接受東網訪問時表示，知道黎小田因肺炎而辭演一事，亦知他最近身體不大好：「最初佢應承我做八集，點知一做就兩年，今次佢肺炎，要抖吓。其實我都攰，除咗做電台、學校外仲要每星期做《流行》，遲啲我要巡唱，就同公司講要停吓。（可惜？）係好難得，70年代我同小田合作《家燕與小田》都做咗4年，今次做咗兩年，個節目喺東南亞都好多人睇，我接咗好多場騷，係唔捨得！」



至於陳敏之、胡諾言分別擔任主持約兩年及一年時間，敏之受訪時承認節目錄至7月初，大感不捨：「希望之後會再開啦！好多歌手透過節目令觀眾重溫金曲，不過最緊要係黎小田身體健康。」而她最開心的是因為節目多了很多登台及廣告工作。胡諾言則說這個節目給予他一個平台，由演員做番歌手：「個滿足感好難用錢去衡量，同埋真係多咗好多登台，美、加都有，仲傾緊一啲商演。」



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