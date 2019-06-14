玩「狼人殺」出晒位　陳零九為遊戲作歌

台灣創作鬼才陳零九因為在「狼人殺」遊戲表現出色，好多觀眾以為他是職業狼人殺玩家，他決定將遊戲和音樂融合，找來新加坡創作歌手邱鋒澤為遊戲「狼人殺」譜曲寫詞《天黑請閉眼》，更邀請了演藝圈的狼人殺高手玩家們參與MV拍攝，令粉絲非常期待。



電視台方面也樂意借出場地以及提供狼人殺遊戲道具拍攝MV，零九說：「真的很感謝他們團隊的幫忙，讓這首歌的MV呈現更貼近狼人殺的故事。」拍攝當天每位客串的嘉賓都很順利，也十分開心，邱鋒澤說：「因為只要把他們平常在節目裏的表現拿出來即可，所以速度很快！」參與演出的愷樂笑說：「這是我拍過最短工時MV了！」邱鋒澤接着感動地說：「因為狼人殺，這首歌我們可以請到很多嘉賓來客串，我們都覺得這個遊戲非常好玩，這首歌創造出很多友誼，透過狼人殺這個遊戲我認識了很多朋友，它是拉近人與人之間關係的一個遊戲，所以我覺得這個遊戲非常的棒！」



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