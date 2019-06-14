東方日報C1：《流行經典50年》7月收檔

由薛家燕及黎小田主持的無綫節目《流行經典50年》，叫好叫座，造就不少已人間蒸發多年的歌手翻生，如黃翊和湯寶如再開個唱，連主持之一的陳敏之亦商演接不停手，無奈這個「油水」不斷的王牌節目播至7月14日便正式謝幕，家燕、敏之都大嘆可惜，這個懷舊舞台的片段，將變成集體回憶！



開播至今兩年的無綫懷舊金曲節目《流行經典50年》，收視一直高企，期間最高收視有27點、達170多萬觀眾捧場！因為節目有不少昔日唱家班亮相，一批已「消失」的歌手重現，如49歲的蔡興麟、50歲的黃翊、54歲黃寶欣和47歲的湯寶如等， 他們重踏舞台再唱金曲，喚起不少觀眾的回憶，並掀起懷舊熱潮，同時造就這班歌手翻生，有機會再開演唱會賺番筆！連擔任不同階段的主持如薛家燕、陳敏之、曹永廉和胡諾言等，商演及歌唱工作接個不停，薛家燕的廣告和巡唱，令她賺到盆滿缽滿！



兩大靈魂人物退下火線



可惜《流行》即將完結，為節目擔任音樂總監兼主持的黎小田，最近因肺炎元氣大傷，為了調理身體而忍痛辭演；而薛家燕因要應付下月的巡演而請辭。兩位靈魂人物退下火線，無綫體諒到二人的體力問題，原想延續經典，最後決定見好就收！據知，節目定於7月3日最後錄影，而最後一集將於7月14日播出，為87集的《流行經典》畫上圓滿句號。



72歲的黎小田月前患上肺炎住院，現在家休養，就辭演一事，昨日他以短訊回覆：「公司個錄影廠太凍，我患上肺炎，現已好好多，要多休息。都成個月了，冇乜人知我病，有人照顧我，放心！（因養病而辭演感可惜？）同家燕合作好開心，之後加入阿曹（曹永廉）同阿湯（湯寶如）更豐富，TVB今次畀我用十人樂隊，一日練習、一日錄影，音樂好，所以好多歌手都喜歡上這節目，唱得好，又放上社交平台，可惜我太累了，做到病，但若果可以在家作吓曲、編吓曲，之後錄音，冇時間限制，會冇咁大壓力！」



薛家燕昨日受訪時亦表示知道拍檔最近身體不太好：「最初佢應承我做八集，點知一做就兩年，今次佢肺炎，要抖吓。其實我都攰，除咗做電台、學校外，仲要每星期做《流行》，遲啲我要巡唱，就同公司講要停吓。（可惜？）係好難得，70年代我同小田合作《家燕與小田》做咗4年，今次做咗兩年，個節目喺東南亞好多人睇，我接咗好多場騷，係唔捨得！」



胡諾言商演好執



至於陳敏之、胡諾言已分別擔任主持約一年時間，敏之承認節目錄至7月初，大感不捨：「希望之後會再開啦！好多歌手透過節目令觀眾重溫金曲，不過最緊要係黎小田身體健康。」而她最開心的是因節目多了很多登台及廣告工作。胡諾言則說節目讓他由演員做番歌手：「個滿足感好難用錢去衡量，同埋真係多咗好多登台，美、加都有，仲傾緊一啲商演。」



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