許嘉浩任導師　教佳麗着衫Show最靚地方

形象指導許嘉浩（Karl）早前擔任《2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）》的十三位佳麗任講師，分享形象及穿衣打扮之道，他並即場傳授主持節目技巧，更挑選具潛質的佳麗，與他一起主持直播節目，讓她們一嘗做主播滋味。



當日Karl講課時，以生動活潑手法，令佳麗們更加認識自己，他認為先要深入認識自己的長處和短處，才可以了解到自己怎樣穿衣打扮令自己更具自信。他並即時點出部分佳麗天生有靚的鎖骨，以及具有黃金比例，配合穿衣，讓她們變得更靚。Karl期間更突然選美司儀上身，要求候選佳麗選出比自己差的對手，又訓練她們口才和急才，各人都十分投入，表現興奮。



Karl選出四位佳麗與他一起主持一集娛樂熱話直播節目，報道的新聞中，其中包括何紫綸婚變的新聞，由於何紫綸是該選美的主辦，各人都顯得有點緊張，最後也能順利淡定完成。



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