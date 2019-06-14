擊退抑鬱　過來人賈思樂分享痊愈經歷

今年底將再在港舉行演唱會的歌手賈思樂（Louie），日前獲邀以大使身份飛抵加拿大出席慈善音樂會，主力幫助情緒病患者。問到為何請他出任大使時，自爆也曾是情緒病患者。不過他的情緒病早已痊愈：「其實係30年前嘅事嚟㗎啦，我諗自己一直有啲情緒問題，只係未爆發出嚟，不過當年好close嘅媽咪走咗（病逝），嗰時我又喺台灣宣傳電影，陪唔到佢走完人生最後一程，嗰個打擊真係晴天霹靂，成個人跌落谷底。」



至於其病況可嚴重？Louie坦言醫生指他患了輕度抑鬱症，病徵是會狂食、失眠及情緒低落，幸好本身有樂天性格，加上有朋友開解及幫助，在心理醫生的醫治下，毋須食藥，抑鬱症很快及已百分百康復。他以過來人身份表示：「其實患情緒病唔係世界末日，只要肯行出第一步，接受有呢個病，同埋去搵醫生求助，都可以好似我咁，做番個開心快活人。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。