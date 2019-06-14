30歲先發圍？裕美一世符碌殺入韓國市場

因一次機緣巧合，30歲「熟女」裕美突然多了班韓國擁躉，更想不到能衝出香港，有機會開拓首爾市場，她覺得人生充滿奇迹。



藝人裕美因一次在香港街頭巧遇，被韓國人氣KOL Hong捕獲，問她可否推介香港美食，當時一段四分鐘的直播片，令她受到韓國粉絲關注，連帶其社交網追蹤人數突然飆升，她笑說：「30歲人先走嚟有韓國粉絲。」徇眾要求下，Hong之前再度來港跟她連玩五日直播，由她帶路四圍覓食，她笑說：「其實我好緊張，因為我唔識好似導遊帶領住人，佢話唔使緊張，粉絲都係想睇吓我哋傾偈了解我多啲，我特登訂埋錄音室同佢一齊跳舞唱歌，因為佢以前都係歌手，不過依家全職做KOL。」



日日私訊傾偈



禮尚往來，五月初她應邀飛到首爾跟Hong玩Live，對於有機會到韓國發展，她說：「順其自然，真係冇諗，其實有機會做一件咁嘅事已經覺得係奇迹，我都愕然，人生有呢啲都無憾，韓國啲組合、男團幾細個，估唔到佢哋對30歲女人都OK，佢哋日日私訊同我傾偈，我好感謝。」



韓國粉絲對她非常熱情，更訂製巨型花牌歡迎她，她笑說：「個花牌有少少似送殯嗰啲，但係好彩色，可能係文化唔同，係好可愛。佢哋甚至話幫我安排住宿，仲有隊Band透過Hong話想搵我一齊合作，到時會安排保母車接我去傾，唔知成唔成事，但覺得件事好奇妙。」



「可能覺得我癲癲哋」



她自嘲人生好多符碌，但覺得毋須計劃太多，她說：「可能去完首爾後冇下文，但至少係新嘗試同體驗，我覺得幾特別，Hong主要拍旅遊片，佢話同我一齊玩直播幾開心，可能覺得我都癲癲哋，我覺得做咩都唔好怕，首先要勇敢試咗先。」她大讚對方好紳士、好識得照顧人，她全程以英語、普通話溝通，再由Hong代為翻譯，最搞笑直播時她說出一些男團、熱播劇的名字，卻被對方取笑她「舊代」，她笑說：「即係話我Outdated（過時），我成日同佢講我係鄉村姑娘，佢唔信之嘛！」



場地：YAKINIKU MORE



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