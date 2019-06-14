林曉峰癈帝唔怕做　康子妮靠心照擺平奶奶

藝人林曉峰（阿Lo）與太太康子妮結婚17年，從來沒有婆媳問題，最近兩人主持有關婆媳的真人騷節目，見證參賽者的摩擦，阿Lo笑稱一眾男士猶如「廢帝」，子妮則讚他們在鏡頭前有交照鬧，敢於展露真性情！



林曉峰與康子妮聯同火火主持ViuTV真人騷遊戲節目《愛我嗎？愛你媽！》在香港及泰國拍攝，四位參賽男士帶同母親及太太（或女友）挑戰各種遊戲，將婆媳問題浮面，既有鬧交位，又有煽情位。



參賽者之間摩擦頻生，阿Lo自言幸福，與太太結婚17年，從來沒有婆媳問題：「子妮比我更識做人，反而我同人相處有問題，我係藍精靈嘅嘮叨王，成日好忟憎。（如果阿媽同太太同時跌落水會救邊個？）太太，因為阿媽有一個愛佢嘅人，係我老竇，阿媽唔會嬲，佢哋都係咁，大家都以自己家庭為先。」



聽遺言感動到喊



至於子妮大讚奶奶易相處，從來沒有過分要求：「我哋冇咩煽情嘢，心照，我哋唔會畀麻煩佢，佢都唔會囉唆，最有愛嘅時刻係新年，佢每年年初一都會預備封利是，寫字畀我哋，佢中過風右手唔係太郁到，要用左手寫，但仍好努力親手寫嘢畀我哋，好Warm。」



講到參賽者的表現，子妮想不到他們會在鏡頭前忍不住吵架，自己則在旁食花生：「我心諗，堅喎！有火花喎！但到最後班媽媽被安排要講遺言，呢Part好感動，其實佢哋都好Care個仔嘅另一半，我都感動到喊。」



笑阿媽廚藝差



問到在節目有何得着？她說：「學到唔好太隱藏自己感受，適當時候要講，另外有個新抱煮嘢食好叻，我就好少同奶奶一齊下廚。」阿Lo即搞笑說：「我阿媽煮嘢……連我老竇都唔喺屋企食飯㗎！有次我老竇呻啲嘢難食，我阿媽話以後唔好返嚟食，佢真係以後都做得到，冇嘢嘅，最緊要雙方接受到。」



阿Lo則形容節目內幾位男士是「廢帝」：「唔係唔好喎！佢哋成日畀阿媽同老婆發洩，一係就喺隔籬陪笑，表面上好似畀女人恰緊，其實先係最醒目呀！呢樣嘢我都要學。」



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