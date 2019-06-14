沖上癮？北見直美死性不改繼續兄妹洗白白

23歲日本女星北見直美年初在中居正廣的電視節目自爆經常同爸爸、哥哥一齊沖涼，目的是慳時間慳水，並公開一家人共浴鏡頭，引起全城嘩然。事隔多月，中居很關心北見有沒有改變共浴習慣，答案是.....。



北見透露最近已搬出來住，因此已沒有再同爸爸一起沖涼，中居聞言鬆一口氣。不過，北見隨即表示，她與26歲哥哥繁雄搬了出來同居，所以依然仲有同哥哥共浴，呢個習慣真係無法戒得甩，並叫哥哥用相機自拍片段給大家看。片段中，北見赤裸走入浴室，然後同哥哥在一個浴缸內浸浴，坦蕩蕩完全無尷尬，北見仲一臉笑咪咪，驟眼睇以為是情侶鴛鴦戲水。



中居睇完片段就縐晒眉，話感覺好唔舒服：「就算情侶都未必咁一齊沖涼。」向在場的諧星伊達幹生問：「你有冇同老婆一齊沖涼？」伊達幹生答：「依家冇啦！但有同7歲女兒一齊洗白白！」中居與在場嘉賓即嘩然，即喝令：「快啲盡早停止呢件事！」否則就好似北見戒唔甩同家人共浴的習慣。



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