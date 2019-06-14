選角過程曲折　《危險人物》女主角另有其人？

今年係荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《危險人物》（Pulp Fiction）25周年紀念。昆頓當年憑《危》勇奪康城電影節最高榮譽金棕櫚獎之餘，亦令其事業攀上最高峰！套戲帶紅導演之外，片中的演員如飾演黑幫人物Vincent Vega的尊特拉華達（John Travolta）更因為呢套戲而令事業鹹魚翻生，重上影壇一線位置！



但原來Vincent一角最初意屬其他人演，據知最初昆頓打算由《落水狗》（Reservior Dogs）合作過的男星米高密臣（Michael Madsen）飾演Vincent，但米高卻因接拍另一西部片《義海傾情》（Wyatt Earp）而婉拒演出。之後奧斯卡金像影帝丹尼爾迪路易斯（Daniel Day-Lewis）自薦演出，不過昆頓卻認為他唔合適。昆頓後來亦考慮過由男星占士甘度芬尼（James Gandolfini）去演，但遭他拒絕並向昆頓提議由好友尊特拉華達飾演。



除了Vincent一角輾轉間落在尊之外，女主角黑幫大嫂Mia Wallace一角亦經過一輪考量之下才選出。當時有有好多女星爭演。據知女星包括美琪賴恩（Meg Ryan）、戴露漢娜（Daryl Hannah）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）以及當時未成為奧斯卡影后的荷爾芭莉（Halle Berry）等都為角色試鏡。有傳當時昆頓偏好米雪菲花，而昆頓亦曾自爆Mia個角色差啲就由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）飾演，但後來某些原因未能成事！最後角色由奧瑪花曼（Uma Thurman）擔演。不過最初昆頓被奧瑪拒絕，但昆頓努力游說，更透過電話讀劇本給她聽，最終奧瑪被昆頓誠意打動飾演片中要角黑幫大嫂！



《危》片不得不提片中Vincent與Mia於懷舊餐廳Jack Rabbit Slims參加的扭腰舞比賽。那場戲經典到連周星馳主演的《百變星君》都要將那場跳舞戲惡搞一番！2005年，尊與奧瑪於電影《音樂型人》（Be Cool）再合作，片中亦安排一場二人跳舞的場面來向《危》致敬。只可惜成績大不如前！



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