奶奶鬧新抱下集　蔡少芬怨：一啲愛心都冇

藝人蔡少芬同老公張晉近日同埋張晉媽媽一齊上內地綜藝節目《我最愛的女人們》，咁呢個節目就主攻婆媳「相處」嘅過程，上星期就播出佢哋去咗西班牙旅行時，因為分頭搵酒店而失散，最後都搵到盪失路嘅蔡少芬，奶奶就起勢責怪腰痛發作嘅蔡少芬，搞到網友勁心痛，仲悟出「奶奶同阿媽果然係唔一樣」嘅事實。



點知！最新播出一集仲有下文，「劇情」180度反轉，因為原來之後蔡少芬係有「反擊」奶奶同老公，片中就講到蔡少芬諗到自己獨自尋找酒店嘅艱辛，忍唔住「撒嬌」：「你們見到我還罵我，一點愛心都沒有！」旁邊嘅張晉急忙表示係老婆誤會，蔡少芬旋即嘟起嘴仔嗲佢：「媽媽就不停埋怨我，說我沒有聽她說」對眼滿滿委屈，張媽媽即刻話唔係埋怨，而係怕萬一有乜事無法同新抱取得聯繫，先至覺得唔應該熄電話。之後蔡少芬就扮Sad，好似細路仔咁怨：「總之你們一點同情心都沒有，已經那麼可憐了，還不同情我一下，還不停地罵我！」見到蔡少芬咁可愛，奶奶都柔聲細語憐愛道：「哪裏是罵呀。」一旁嘅張晉就搞笑地突破盲點：「係埋怨！」跟手一家三口開懷大笑，呢個劇情……真係令人𢱑晒頭。



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