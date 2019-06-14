李勝勛曾介入？韓瑞希爆B.I涉毒內幕

韓國YG事務所旗下男團iKON隊長B.I前日因被爆涉毒而宣傳退團，他被指曾於2016年涉吸食大麻及迷幻藥LSD，但當時涉嫌向B.I提供毒品及與B.I一起吸毒的A某在受查時改口供，警方就沒有傳召B.I調查，而A某懷疑警方與YG勾結，本月初向國民權益委員會提出暱名舉報，卻被韓媒爆出A某的身份便是曾與Big Bang成員T.O.P吸食大麻而被判緩刑的韓瑞希。



韓媒今日公開韓瑞希的訪問及對話記錄，韓瑞希透露於2016年6月1日，曾收過YG另一男團WINNER成員李勝勛的訊息，當時李勝勛更是用秘密對話窗發訊息給韓瑞希，韓瑞希指：「他跟我說B.I在公司的驗毒測試中被發現吸毒，更說是跟我一起吸，李勝勛想立即跟我見面，所以我去了YG大樓。」而李勝勛最後沒有出現，負責為YG藝人解決問題的職員K某代為現身與韓瑞希見面，並跟她說B.I的事必須保密：「以後發生甚麼事就請找我。」



而韓瑞希於2016年8月22日因違反毒品管理條例而被緊急逮捕，當時韓瑞希向警方承認所有嫌疑，因為是初犯，加上警方相信她不會毀滅證據，所以並沒有拘留她，而YG事務所負責處理問題的K某，當時打電話給韓瑞希，並駕車到韓瑞希的家門前，詢問韓瑞希在調查時說了甚麼。



K某於8月23日亦有去找韓瑞希，更載韓瑞希到YG大樓，而當日YG老闆楊賢碩就親自與韓瑞希見面，韓瑞希指當時十分害怕，手機亦被沒收：「楊賢碩搶去我的手機，把電源關上，他問我在警署說過甚麼話，我跟他說我供出了B.I曾經吸食大麻和購買LSD，楊賢碩就說『我討厭我的孩子接受調查，毒品的成分已經全部被抽走，不會驗到出來』。」韓瑞希又指楊賢碩當時跟她說：「瑞希呀！你要做善良的孩子，不能做壞孩子的。」、「你的夢想不是做歌手嗎？你是將會在演藝界生活的孩子，要令你完蛋，對我來說好容易。」



YG其後便韓瑞希安排代表律師，同年8月30日韓瑞希再次接受調查，YG的代表律師亦有在場，而韓瑞希當時就改口指沒有向B.I提供毒品，並提到有收過李勝勛的訊息，指對方聽說B.I吸食大麻：「他問我知不知道B.I吸大麻，我跟他說我沒聽過，勝勛哥哥亦覺得難以置信，他也不太清楚。」韓媒其後訪問當時負責審問韓瑞希的警司，警司指當時YG的代表律師多次打斷韓瑞希，並教韓瑞希如何答辯。



而韓瑞希近日向韓媒指，因為害怕自己的身份被公開，本來的刑罰可能會被加重，亦有可能受到威脅，不過她認為這是最後機會：「這不單是我的錯，亦是將其他錯誤公諸於世的機會，最近看到夜店Burning Sun的事件覺得非常無奈，發現YG原來還在橫行無道，所我決定舉報。」



今年披露Big Bang前成員勝利的夜店醜聞的律師方正賢，是韓瑞希的代表律師，他今日接受電台節目訪問時，透露YG一直有藝人濫藥，所以YG會定期為旗下藝人做驗毒測試。而韓瑞希本來是以暱名方式向國民權益委員會舉報，但昨日卻有記者將她的身份公開，方正賢表示正考慮告發公開其姓名的記者。