古巴高汀涉嫌酒吧揸胸　投案後被扣手扣上庭

憑1996年電影《甜心先生》（Jerry Maguire）獲金像男配角的51歲美國男星古巴高汀（Cuba Gooding Jr.），被一名30歲女子報警指控上周日於紐約一間酒吧向她借醉揸胸非禮，古巴周四下午自行到紐約特殊受害者重案組投案。



古巴其後被警方以手扣將雙手扣在身後，帶到刑事法庭，被正式落案起訴強行觸摸與第三等性虐待罪名，古巴透過律師否認控罪，其後不用保釋地離開。他需要於本月26日再次上庭。



步出法庭昤，古巴被大批記者包圍，他表示：「呢日真係好漫長。」被問到他是不是否認控罪，他不發一言，但猛烈點頭。他又借機祝福上周日被槍擊受傷的美國棒球員奧爾蒂斯（David Ortiz），表示：「快啲好返，Big Papi（奧爾蒂斯花名）！」



古巴的律師指事發當晚，酒吧有閉路電視影片，可以證明古巴清白。有傳媒獲得影片，片中古巴與女友Claudine De Niro到酒吧坐下，女指控者其後坐在兩人身邊，古巴立即將手放在女指控者的左邊大腿上，再將手放在她胸上。女指控者將自己的手放在古巴手上，未知是否推開他，還是古巴主動拉她的手，最後她的手被古巴放到嘴前錫錫。



其後有朋友加入他們聊天，涉嫌性侵事件發生後約30分鐘，古巴與女友轉到樓下梳化接吻親熱，當時一名酒吧保安站在梳化旁訪，女指控者走向酒吧保安投訴，兩人爭吵，女指控者似乎說：「有呀，佢有做過。」保安則對她搖頭。古巴起身，經過女指控者然後離開，其女友與保安緊隨其後。