檢方求刑1年6個月　朴有天認吸毒喊住讀悔過書

韓團JYJ成員朴有天涉嫌與舊愛黃荷娜於今年2至3月一起吸食冰毒，並涉嫌購買1.5克冰毒，他曾多次堅稱沒有吸毒，而他初時在驗尿時亦沒有驗出毒品成份，但國立科學搜查研究院最後在他的腳毛發現毒品成份，其後他終於首度承認吸毒，供稱曾與黃荷娜共吸食冰毒7次，承認於去年夏天因為好奇心而兩度吸毒。



第一次公開聆訊今日下午在水原地方法院進行，染了金髮的朴有天身穿淺啡色囚衣現身，他在庭上承認所有指控，檢方指朴有天於2018年9月及2018年10月在黃荷娜的住所洗手間內吸食毒品，2019年3月就與黃荷娜六度將用水稀釋的冰毒用針筒注射到體內。朴有天的代表律師指黃荷娜手機中與販毒人的短訊內容和吸毒指控都是事實，並指朴有天正深切反省中，為自己的過錯感到慚愧。



朴有天在庭上一邊讀悔過書一邊落淚：「在我被拘留之後，一邊流淚一邊擔心我的人們，無法想像你們因為我的過錯而感到有多失望，我知道我犯了很重的罪，對於直到最後仍相信我的人，真的非常抱歉。」



而檢方向法官求刑1年6個月及140萬韓圜（約9,414港元）的追徵金（即象徵式收取未能沒收冰毒的費用）。