前港姐冠軍曹敏莉胞妹曹敏寶(Abo),下嫁科學家林潤生後努力造人,更於去年年底宣布佗B仔。今日佢喺社交網布喜訊,宣布喺6月11日誕慈姑椗,並上載一張瞓喺為床上同BB嘅合照,見Abo精神唔錯,仲透露B仔叫Darius,她留言:「Finally you are here with us Darius,Our Precious Boy.(Darius,你終於來臨這世界,我們珍貴的寶寶。)」



Abo接受東網訪問,她表示今次是順產:「B仔重8磅2安士,(生得好辛苦?)唔使我形容啦,天下媽媽都知我有幾辛苦,老公仲感動到喊!」



