被指又有喜！43歲梁詠琪咁樣答...

歌手梁詠琪（GiGi）今日出席活動，同場還有金像獎「最佳新演員」Crisel Consunji。」父親節將至，GiGi大爆Sofia會送老公3份禮物及1首歌：「有一個寫住『Funny Daddy』嘅獎牌、一張卡同一個木製電話座，仲有首歌等我返去唱，全部都係喺學校準備，我老公收到就好似拎咗奧斯卡咁開心！而我同囡囡每年都係一張簡單手工卡。（母親節你有冇3份禮物咁多？會呷醋？）冇計較，母親節我有1份大嘅，佢就3份細嘅，哈哈！其實係佢親手做就開心。」



講到有指GiGi疑似有喜，問到是否有好消息公布？現場看四肢纖幼的她笑住反「恭喜」記者，繼而否認傳聞，並解釋看似肚突突的照片是關長褲設計所累：「我好鍾意着鬆身衫，唔使節食，飽咗都唔使咁覺，但又好矛盾，着咗又話有咗，唔好誤會。（想追多個？）冇話想唔想，等上天安排，畀就畀，咁小朋友有兄弟姊妹都係好事，依家養狗可以令佢有照顧人嘅責任，如果有細佬妹更加畀到佢有責任感，但我唔急，工作上照進行。」



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