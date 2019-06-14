誤讚衝擊立法會！阿佘即時Unlike陷公關災難

藝人佘詩曼在宮鬥劇《延禧攻略》憑「嫻妃」一角在內地爆紅，可是近日在香港修訂《逃犯條例》鬧得沸沸揚揚之際，阿佘因在ig畀like讚一名攝影師朋友的Post，隨即被大陸網民圍插，更揚言要抵制她的作品，叫她滾出大陸娛樂圈！



阿佘見勢色不對，即彈弓手在ig把like收回，還在社交網解釋：「那天我深夜收工回來習慣性地翻閱朋友的Instagram。我瀏覽到一位認識的攝影師的作品便給他按讚。當我後來發現這個照片的內容令我十分震驚，於是立即收回點讚。」她更強調「我佘詩曼本人愛國愛港」，希望藉此不再被有心人過分解讀。



如此一來，阿佘卻陷入公關災難，有香港網民問她為甚麼要Unlike，還惡搞她曾現身過立法會現場，雖然全是虛構，但已搞到阿佘兩邊不是人。



有網民又指，阿佘在《延禧攻略》那麼懂攻心計，但現實中卻自找公關災難，今次真係有排煩！



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