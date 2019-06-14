囝囝懂分享　陳豪爆阿女係小霸王：指揮我

藝人陳豪現身活動，她表示有將家傳之寶留給子女：「做老竇，所有嘢將來都係畀仔女，但要諗點瓜分。我之前去完土耳其，買咗三樣唔同嘅玩具，佢哋會自己分配，三個小朋友感情好好，反而我指定邊樣畀邊個，佢哋會唔鍾意。當然佢哋有時都會爭嘢玩，但我會教佢哋要輪流玩，大家要學識分享。」



而細女就吼實太太陳茵媺的化妝品：「我個細女好貪靚，佢有次睇到網上短片教化妝，佢即時雙眼發光，成日搞媽咪嘅化妝品，不過女仔天生貪靚，都係好事，貪靚先會靚。（怕唔怕佢畀男仔追走？）唔係我話事。我對個女有信心，佢唔係普通女仔，佢係小霸王、小老虎，會食住啲男仔，好清楚自己做乜。（點樣小霸王？）佢做乜都好霸王，細細個已經好有波士性格，會指揮大家…你做乜。咁佢係孻女，大家都會對佢疼錫多少少。佢都會指揮我，叫我幫佢攞糖，又會指揮兩個哥哥，不過有時哥哥會唔聽佢講，佢又冇嘢㗎喎，真係獨立，幾叻女。（你偏心囡囡？）冇，個個都叻。」



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