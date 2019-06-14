重提唱歌走音！張曼玉爆喊：人生真正打擊

2014年在上海舉行的草莓音樂節中，獻唱《甜蜜蜜》時多次走音成為熱話，並被指為「樂壇奇葩」的影后張曼玉，最近在內地節目《少年可期》中重提當年被批「地獄嗓」瘀事，期間不禁落淚哽咽，直言走音事件是人生中真正的打擊，她說：「頭幾天每天都哭，就是很傷心，因為我一直像公主一樣甚麼都順利。因為唱歌，失去很多朋友，電影的朋友完全不接受我，他們罵我。需要了一年，才真的站起來說沒事。因為之前一年，我會覺得不好意思出來見人，好像自己不知道怎麼樣。」



邊說邊抹淚的她，坦言經過那一年後已強大：「我覺得我自己比較強大，我現在反而甚麼都不會那麼怕，為甚麼你們幾句話，我就不許再玩這個遊戲？我覺得不公平，我要玩下去，我還要玩到，我說我不玩的那天。」另外，談及最合拍的男演員是誰，她即選了梁朝偉，又指第二次合作即是拍電影《花樣年華》時，雙方才是真正的成長，更發現雙方的演戲方法很似。



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