倒吊肉搏UFC拳王　張晉打出男人味

藝人張晉、鄭嘉穎和劉心悠等主演的魔幻式警匪動作電影《九龍不敗》即將上映，片中其中一個賣點是找來外號「蜘蛛人」16連勝UFC拳王Anderson Silva加盟，在戲中與張晉展開連場激戰，電影內有不少場口取景於澳門，為了拍攝尾段張晉和Sliva的終極一戰，動作指導特別設計了很多高難度動作，當中包括將兩人吊起至十層樓高，目的是拍攝兩人在半空中肉搏的緊張氣氛！



有畏高症的張晉直言拍攝這場戲時，感覺如玩命，由於這場戲是二人終極一戰，所以非常亢奮，冇得驚：「個劇情講我跑過去，Sliva會喺空中踢我一腳，第一下佢驚整傷我好有保留，到佢真係出力時我整個人被踢飛起！到我打佢，佢不停叫Hit me！Hit me！因為佢需要有痛嘅感覺先演到，呢場大家都打得好high，加上當時大家都冇着衫又露晒紋身，好有男人間決鬥嘅感覺！」



鄭嘉穎擔心被KO



首度由擂台打到上大銀幕的Silva亦形容這場戲是自己最愛，又謂以前打MMA只需要有好的出拳、招式，但拍電影就要遷就鏡頭角度：「以前大銀幕見到演員從貨車跳下，而現在我係高塔跳落去，感覺好神奇！」



而鄭嘉穎於戲中飾演澳門司警，與張晉一同追捕Silva，嘉穎說：「導演唔使我打，都係張晉同Silva打，如果要我打，我寧願同張晉打都唔想同Silva打，我怕佢唔識收力，我被KO！」



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