黃美棋自爆為《3日2夜》獻最性感一次

藝人黃美棋今晚單拖出席電影首映禮，問到男友鍾健威的蹤影？她說：「佢錄緊新歌，我尋日先喺玻利維亞同Moon（劉佩玥）拍完《3日2夜》返嚟，都去咗13日。（Moon係咪好嘈？）咁我都唔弱！成個過程都好熱鬧、好好玩！東歐入黑嘅時間都比較晏，夜晚9、10點先天黑，每日都曬足十幾個鐘，行程又有Road Trip，由當地人揸車。」她又自爆為節目獻出最性感的一次：「就係大露背！我未試過喺螢幕前面大露背，我哋去咗沙灘Massage，Moon入面都着咗Bikini嘅！」



問到那麼保守是否因男友不准性感？她說：「唔係嘅，除咗沙灘Massage之外，都有去到水上樂園嘅。（就有着比堅尼？）咁就要賣一賣關子，到時你哋睇。（男友喺你出發前有叫你衣着小心？）有，佢叫我小心啲唔好走光、安全啲。（之後想同男友再去？）都想㗎！當地比想像中靚好多。（Honey Moon？）咁要問吓佢有冇意見先。」



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