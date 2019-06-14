手術後活得健康　許懷欣炮製驚喜賀父親節

去年11月自爆患有膀胱癌的許懷欣（Ryan），晚上為手術後首次現身，孖老婆出席電影首映禮，非常恩愛！消瘦不少的他大派定心丸指身體情況不俗，並指自做完切除膀胱瘤手術後，已做過兩次檢查，稍後8月會再做：「5年內每半年都要做一次檢查，希望一切順順利利冇問題，依家食得健康，又會做多啲運動，保持心境開朗。」



提到電影是講述英國殿堂級搖滾巨星艾頓莊爵士的奮鬥史，Ryan表示由細到大都好鍾意聽他的歌：「仲會同爸爸（許冠傑）一齊Jam佢啲歌，覺得佢係一位出色嘅音樂人，自己依家都寫緊歌，希望睇呢套戲順便攞靈感。」問如何慶祝父親節？他透露跟弟弟有準備驚喜送給爸爸：「啱啱先一齊做完騷，享受家庭樂。（一對孖仔又會有咩表示？）自己都好期待佢哋會同老婆準備啲咩，好似都有Surprise，但唔知係咩，其實最好嘅禮物就係一家人一齊。」



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