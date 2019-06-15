難捨前世情人　陳展鵬湊女悟出豁達人生

父親節將至，藝人陳展鵬與單文柔於一年內完成結婚及生仔人生大事，之前女兒Quinta（小豬比）出世時，展鵬正為拍攝劇集《唐人街》忙個不停，到剛剛拍畢才有時間正式享受家庭、湊女樂。今年亦是他首次以「爸爸」身份過父親節，展鵬笑言：「開心嘅，感覺好得意，但又好似唔係好習慣！」



小豬比見到我會笑



展鵬接受專訪時表示有了小朋友就像新開始一樣，很神奇，每件事都覺得很有意義，他謂：「每朝見到小豬比，雖然可能要等幾秒先認到我係邊個，但佢已經識同我笑，同埋我成日同佢講，要叫媽咪先，要錫媽咪先，因為我都好錫媽咪，所以佢都要咁做，至於自己就會畀最好嘅佢哋，小豬比錫唔錫我，喺個心入面就OK嘅喇！」他又表示到他60歲時，小豬比都20歲，希望盡自己能力給她更多，故現時對每件事都好有衝勁。



做爸爸後責任大了



對於與小朋友相處，展鵬坦言起初信心不大，但現時卻有新看法。展鵬笑言：「我都適應到，佢好叻，一個月開始已經自己戒咗夜奶，依家開始識玩，要同佢玩一齊先肯食奶，開始要感受佢同適應佢嘅性格，先可以同佢相處到！」



始終「前世情人」往往可令一個男人軟化，亦有不少朋友覺得展鵬做了爸爸後轉變了，展鵬坦言：「我又覺得冇乜嘢唔同咗，只係好多嘢要兼顧，我不斷提自己一定要安排得好好，唔係問題就會出現，我諗係……好似小豬比佢啲便便整到我一身都係，我唔會覺得唔開心，咁都係我哋同佢包尿片包得唔好啫！係我哋疏忽！佢唔會專登㗎嘛！潛移默化令我對好多嘢都會睇濶啲，包容度大啲，同埋有咗佢之後，同朋友話題多咗，之前講來講去都係工作，依家會講啲BB嘢！」展鵬坦言做了爸爸後，責任大了，都曾經想得太多想到驚，但好多時都是自己嚇自己。



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