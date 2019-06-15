前世情人！新手爸爸陳柏宇同老婆為B女開火

明天就是父親節，新手爸爸陳柏宇（Jason）緊抱「前世情人」甜蜜慶祝！Jason與老婆符曉薇（Leanne）的愛情結晶品Abigail表情多多，「表情王」當之無愧，亦成功「迫使」父母變成「晒B狂魔」。Jason與太太特意為囡囡開設個人instagram帳戶外，又不時開Live向Fans「派福利」，深受網民歡迎。



大細路嗲老婆



首度以爸爸身份慶祝父親節的Jason，現實中卻仍是「大細路」。日前他偕妻女到親子餐廳受訪，進入波波池時因抱住Abigail，竟撒嬌要Leanne幫他着襪，場面爆笑又溫馨。Jason全程B不離手，問到首次過父親節的感受？他竟笑言沒特別感覺：「唔係個節日令件事特別，本身生咗個女就已經夠特別，每日對住佢都已經有好唔同嘅感覺。」由小兩口變成三人行，Jason坦承與老婆多了拗撬，例如對於囡囡的餵食及服裝問題意見不合，Leanne「控訴」：「我永遠想佢食多啲、着多啲。」Jason則「反擊」指BB不易着涼及肚餓。兩人又憶述之前囡囡進入「厭奶期」令他們非常頭痕，全靠回鄉返加拿大才解決問題。說時Abi不慎春光乍洩，嚇得兩人急急護胸，笑翻全場！



時刻黐住Abi



Jason不時帶父女檔開工，他表示已習慣，亦享受做「湊仔公」身份，大讚囡囡是聽話，比想像中易湊：「佢係眼瞓先會扭計，佢出世之後有請陪月教基本手勢嘢，再邊湊邊學。我依家講嘢、諗嘢都係圍繞住個女，做完嘢即刻想飛返屋企，如果出去玩會心虛，覺得浪費時間！」



問到對Abi有何期望？Jason與Leanne異口同聲表示最緊要有愛心及正義感：「佢做咩都得，掃街都得！（學你哋做模特兒或者歌手？）唔反對，只要佢開心同鍾意。」是否怪獸家長？Jason說：「怪獸家長唔係人哋話係就係，每個人定義唔同。做咗家長都唔會去質疑人哋嘅教學方法，你唔係教育個小朋友去打其他人、做壞事，出發點唔係教壞佢就得。」



地點：大樹先生的家（銅鑼灣店）

服裝：Ermenegildo Zegna



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