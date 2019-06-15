東方日報C1：新手爹哋陳展鵬教女錫晒媽咪

明天就是父親節，陳展鵬與陳柏宇兩位新手爸爸緊抱「前世情人」甜蜜慶祝！展鵬笑言首次以爸爸身份慶祝分外開心，現時有女萬事足：「我成日同『小豬比』講，要愛錫媽媽先，爸爸在心中就得喇！」陳柏宇則不諱言女兒Abigail出世後，與太太多了拗撬，全因愛女心切。



藝人陳展鵬與單文柔於一年內完成結婚及生仔兩件人生大事，之前女兒Quinta（小豬比）出世，展鵬正為劇集《唐人街》忙個不停，拍畢才有時間正式享受家庭樂！今年是他首次以爸爸身份慶祝父親節，他笑言：「開心嘅，感覺好得意，但又好似唔係好習慣！」



為妻女做到最好



展鵬坦言有了小朋友就像新開始一樣，感覺神奇，每件事都很有意義：「每朝見到『小豬比』，雖然可能要等幾秒先認到我係邊個，但佢已經識同我笑。我成日同佢講要叫媽咪、錫媽咪先，因為我都好錫媽咪，所以佢都要咁做。至於自己就會畀最好嘅佢哋。『小豬比』錫唔錫我？喺個心入面就OK喇！」又表示將來60歲時，囡囡已經20歲，希望盡能力給她更多，故現時對每件事都充滿衝勁。



責任大嚇自己



與小朋友相處，展鵬坦言起初信心不大，現時卻有另一番感受：「我都適應到，佢好叻，一個月開始已經自己戒咗夜奶，依家開始識玩，要同佢玩先肯食奶，開始感受同適應佢嘅性格先相處到。」「前世情人」往往可以令一個男人軟化，展鵬表示不少朋友覺得他做爸爸後轉變了：「但我又覺得冇乜嘢唔同咗，只係好多嘢要兼顧，我不斷提自己一定要安排得好好，唔係問題就會出現。好似『小豬比』佢啲便便整到我一身都係，我唔會唔開心，咁都係我哋包尿片包得唔好啫，係我哋疏忽，佢唔會專登㗎嘛！潛移默化令我對好多嘢都會睇闊啲，包容度大啲，同埋有咗佢之後同朋友話題多咗，之前講嚟講去都係工作，依家會講啲BB嘢！」他坦言做爸爸後責任大，曾經想得太多諗到驚，但很多時候都只是自己嚇自己。



陳柏宇湊B夫妻鬥嘴



歌手陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）的愛情結晶品Abigail表情多多，「表情王」當之無愧，亦成功「迫使」父母變成「晒B狂魔」。Jason與太太特意為囡囡開設個人instagram帳戶外，又不時開Live向Fans「派福利」，深受網民歡迎。



大細路嗲老婆



首度以爸爸身份慶祝父親節的Jason，現實中仍是「大細路」。日前他偕妻女到親子餐廳受訪，進入波波池時因抱住Abigail，竟撒嬌要Leanne幫他着襪，場面爆笑又溫馨。Jason全程B不離手，問到首次過父親節的感受？他竟笑言沒特別感覺：「唔係個節日令件事特別，本身生咗個女就已經夠特別，每日對住佢都已經有好唔同嘅感覺。」由兩小口變成三人行，Jason坦承與老婆多了拗撬，例如對囡囡餵食及服裝問題意見不合，Leanne「控訴」：「我永遠想佢食多啲、着多啲。」Jason則「反擊」指BB不易着涼及肚餓。兩人又憶述之前囡囡進入「厭奶期」令他們非常頭痕，全靠回鄉返加拿大才解決問題。說時Abi不慎春光乍洩，嚇得兩人急急替女兒護胸，笑翻全場！



時刻黐住Abi



Jason不時父女檔開工，他表示已習慣，亦享受做「湊仔公」，大讚囡囡聽話，比想像中易湊：「佢係眼瞓先會扭計，佢出世之後有請陪月教基本手勢嘢，再邊湊邊學。我依家講嘢、諗嘢都係圍繞住個女，做完嘢即刻想飛返屋企，如果出去玩會心虛，覺得浪費時間！」



問到對Abi有何期望？兩公婆異口同聲表示最緊要有愛心及正義感：「佢做咩都得，掃街都得！（學你哋做模特兒或者歌手？）唔反對，只要佢開心同鍾意。」是否怪獸家長？Jason說：「怪獸家長唔係人哋話係就係，每個人定義唔同。做咗家長都唔會去質疑人哋嘅教學方法，你唔係教育個小朋友去打其他人、做壞事，出發點唔係教壞佢就得。」



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