呂佳容畀錢行康城紅氈有體悟：買到成長

大陸女星呂佳容早前亮相康城電影節，被爆是其中一位花錢行地紅地氈的「氈星」，「康城紅氈10萬走一趟」的話題成為大陸網上熱話，其後呂佳容在微博發文，直言「感到很慚愧」：「去年我也曾踏上這趟列車，記不得當時中間人跟我要了多少錢，反正我最終成功地走在紅氈上，那時內心充滿自豪和喜悅。」



日前呂佳容來港短遊，以索爆造型拍下不少照片，她受訪時被提到出錢買機會的新聞，她笑說：「我上升星座是射手座，想到甚麼就說了，我幾乎每一年都會收到各種邀請函，就是可以花錢去康城行紅地氈，去年剛好有空，加上身邊好多人都去了，我也就隨大隊去了，去了發現，沒有作品確實挺丟人。」她直言今次也「買到了」成長和經驗：「做藝人有時太在意表面的光環而忽略他人嘲笑，以後不會再買了，一是錢不好賺，更重要的是希望依靠實力走上當地。」



最近她努力工作，並逐步走向大銀幕，除了剛拍攝完一部電影外，亦正與多家電影公司接洽，由她跟劉濤、馬天宇等合演的電視劇《親愛的婚姻》正在熱播，她會繼續到香港和台灣宣傳。



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