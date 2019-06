歌手林奕匡日前公開透露將到美國進修音樂,昨日其太太李靄璣上載一張送機相,林奕匡抱實她,盡顯依依不捨之情:「佢即將離開我個半月,自拍拖第一年後就冇試過分開超過幾星期啦,so I still don't know how I'll handle it yet(我還未知怎辦),但佢可以有機會去美國進修音樂同寫歌錄歌,我都好為佢開心,希望佢事事順利,然後安然無恙地返到嚟我身邊。」



