懷才不遇匿維園喊　側田開騷自揭6大缺點

歌手側田在紅館舉行一連兩場《側田My Beautiful Curse演唱會2019》的頭場，期間播出一條片，提及其人生觀、愛情觀和親情觀。之後身穿全藍西裝的他出場，而白色棺材亦再次出場，唱到《活多一次》時，全男班嘉賓上台合唱，包括方力申、小肥、劉浩龍、釗峰和King@C AllStar，全場歡呼！他們手握一支白玫瑰，齊齊出席側田的喪禮，之後把玫瑰扔進棺材 ，唱完後側田跟他們講拜拜，而側田就企在棺材內唱出《不經不覺》。



瞓草地喊



之後側田以年輕造型出場，邊彈結他邊唱出《大雄》，唱完後他終於開口與大家打招呼：「大家好，我終於講到嘢，多謝大家陪我呢個上半生，我要多謝頭先我唱嘅嗰首歌，係我beautiful curse嘅開始，嗰年《大雄》攞十大，但我作曲都未搵到食，未入行，其實開心又唔開心，覺得上天畀才華我，但要捱餓，仲記得我瞓喺維園個草地度喊，好多怨氣，但經過16、17年後，我可以企喺紅館同大家唱歌，唔再喺維園草地自己一個，永遠都會珍惜呢個beautiful curse。」



承認自己懶



之後他謂要唱《兩個女人》給從美國特地回來的媽媽，之後就對住第一行的媽媽唱歌，期間忍不住喊，媽媽遞上紙巾給他抹淚，而媽媽旁邊的女人似乎是其女友，女友又向側田送飛吻。接着他唱出《情永落》：「呢首係我做音樂嘅原因，因為失戀，當時經歷最嚴重嘅一次失戀，我係習慣受傷嘅人，多謝傷害我嘅人。」接着他表示要多謝一個從未多謝過的人：「咁多年嚟我都係踩多過讚佢，佢懶、固執、臭脾氣、難相處、貪玩、脾氣暴躁，之前都係踩佢，43年後終於開始讚下佢。」台下觀眾大叫：「側田！」他續說：「我肯承認面對自己嘅唔好。」之後唱出《美麗之最》，期間哽咽抺眼淚。



諗過開騷鬧haters



Encore環節，他表示前幾個月好嬲：「呢個世界有好多haters，妒忌、睇死你，之後我開始了解呢個騷嘅原意，其實本身我想講啲嘢鬧嗰啲haters，諗諗下唔啱呢個騷，世上總係有人唔鍾意你，但我有你哋鍾意就得，我會繼續做好歌，我唔捨得落台，我可以唱到聽朝，如果可以嘅話，我會繼續做好呢十幾年嘅嘢，冇人可以打死我！」然後唱出《命硬》、《運》及《Upside Down》，演唱會圓滿結束。



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