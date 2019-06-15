唔只周志文周志康　原來呢班巨星都係孖仔！

早前播出嘅無綫劇《婚姻合伙人》內容貼地兼搞笑，當中演孖生兄弟嘅陸永同楊明之間嘅化學作用，更獲觀眾大讚冇得輸！其實無綫多年嚟有唔少巨星都演過孖仔，甚至亦有真孖仔同演一套劇集，依家就為大家回顧有邊幾對，絕對睇到大家嘩嘩聲呀！



李克勤黃貫中



歌手李克勤同黃貫中（Paul）喺歌壇地位無庸置疑，不過原來佢哋喺1989年合作過劇集《淘氣雙子星》，當中講自小喺美國生活嘅「查星宇」李克勤回港同孖生細佬「查星宙」Paul重聚嘅校園故事，之後仲一齊鍾意同一個女仔，雖然佢兩個樣貌差好遠，但都係以中間分界嘅髮型示人，加埋個青澀樣，仲有主題曲《逝去日子》同《夢少年》，呢套校園劇真係令人忘不了。



周星馳劉青雲



影帝劉青雲同笑匠周星馳都係參加無綫訓練班出身，拍過唔少經典劇集。二人喺1990年拍攝劇集《孖仔孖心肝》，兩個同樣演孖生兄弟，劇情就講到二人自小失散，機緣巧合住埋同一屋簷下，但唔知對方係親兄弟，當中期間經歷患難，終明白到兄弟嘅可貴。如今兩個喺電影上各有成就，依家青雲繼續幕前發展，星爺就做幕後，兩個要再度拍劇應該都冇咩機會，唔知電影上又會唔會有合作呢？



梁朝偉吳岱融



憑一雙電眼加英俊外貌嘅梁朝偉，多年嚟都係唔少女士心目中嘅男神。1988年佢就同吳岱融喺古裝劇《絕代雙驕》演孖生兄弟，朝偉喺惡人谷中長大，喺十大惡人學習唔同功夫，變得詭計多端，兩兄弟各自成長，由一對仇人變成一對朋友，最終仲要作出生死決鬥，劇集至今相隔31年，相信大家又點會諗到朝偉同吳岱融曾演過孖仔！



李泳豪李泳漢



藝人李家鼎嘅仔李泳漢同李泳豪係真孖生兄弟，兩兄弟由童星出身，分別拍過唔少影視作品。兩兄弟齊齊合作過劇集《誓不低頭》、《絕代雙驕》、《棟篤神探》等，近年李泳漢淡出幕前，幫爸爸李家鼎打理私房菜，兩兄弟仲齊齊拍住上做生意，投資拉麵店，搞得有聲有色。



周志文周志康



2009年參加無綫《超級巨聲》出身嘅孖仔周志文同周志康，兩個樣似到十足，每次同台都令觀眾難分邊個係哥哥同弟弟。兩個曾喺2010年同框拍攝《居家兵團》，演大細孖，實行做番自己。之後兩個亦有合作《潛行狙擊》、《法證先鋒III》等劇，不過現時大孖周志文已離開無綫，自由身發展，暫時觀眾就未能夠睇到佢哋一齊演出。