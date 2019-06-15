有洋葱！蘇永康遺憾見唔到羅文最後一面

今年是歌手蘇永康和兒子一起度過的第三個父親節，他說在這個節日更懷念亡父，早前他接受車淑梅訪問，提到蘇永康的父親於2000年離世，家中有一張他們爺孫三代一起穿上白色西裝的拼合照片，兒子最愛抱着那相片跑來跑去。蘇永康說去年12月他們一家搬進新居，有一晚他躺在沙發上，兒子又抱着該張合照交給他，他發口痕說：「老竇，如果你喺呢度，我哋兩個人（蘇永康與太太）成日行開行埋，你要幫手睇住個孫呀！點知我一講完，個仔即刻對住個神位揮手叫爺爺，我知道如果爸爸真係喺度，一定係一個紳士形象，呢件事好神奇！」蘇永康與父親關係極佳，蘇父曾經是警察，後轉職到香港警察銀樂隊演奏色士風。



遺憾無法見羅文最後一面



提到2002年在台灣發生的事件，蘇永康坦言有信心自己不會就此完了。他說：「記得當年6月返嚟開記者會，會後收到羅文打嚟嘅電話，佢話：『點呀你？我好掛住你！』我哋兩個大男人拎住電話喊，咩都講唔到，我話請畀時間我，我會返嚟見你。」後來他再到台灣，8月回港後，但羅文已經在醫院不肯見他了，非常遺憾見不到這個愛錫他的前輩的最後一面。他並感恩2007年能在台灣辦了兩場演唱會場，特意在觀眾席最上排位置設立一個小舞台，由那裏開始演唱，邊唱邊走到中央舞台，寓意自己重返舞台。



與安仔「有今生無來世」



另外，談到Big Four成員許志安（安仔）最近的事件，蘇永康說：「安仔係個需要沉澱嘅人，安仔後來同我哋講對唔住，我話『你傻㗎』？2002年我最低潮嘅時候，每朝早8點你帶住滑板搵我去滑水，當年安康演唱會因為我嘅事拖慢咗票房，你對我不離不棄，依家點可以講呢啲。」