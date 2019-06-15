年初誕B依家瘦番晒！郭晶晶公開收身大法

「跳水皇后」郭晶晶出席慈善保齡球大賽，老爺霍震霆亦同場。晶晶今年初誕下第三胎後首度出席公開活動，見她很fit，看似已收身成功，她笑言：「仲未瘦夠，差幾磅。（特別keep fit？）唔係，餵母乳就自然瘦。」她又謂今胎佗得不辛苦：「都好易湊，因為係第3個，都有經驗。（今胎係計劃之內？）係。」她又笑言已生夠：「應該夠，3個都幾好，屋企好多聲音，好熱鬧。」



她又謂大仔很錫兩個妹妹：「佢都想幫手湊，但係唔點知湊，所以叫佢小心啲。（湊3個仔女辛苦？）唔會，哥哥已經大個，可以自己照顧自己。（啟剛錫晒兩個女？）唔會，佢全部都錫。（老爺係咪好開心？）好開心，有時間就會過嚟同佢哋玩。」講到明天就是父親節，她透露會跟老爺及老公一起食飯慶祝，問到小朋友可有準備禮物？她表示：「佢哋自己準備，畫畫同寫卡。」她又透露囡囡改名做Laurina。



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