蓋鳴暉吳美英未打算收徒：退休先啦！

粵劇名伶蓋鳴暉同吳美英出席慈善活動，問到佢哋有冇收小朋友做學生，佢兩個異口同聲話冇：「冇收呀，因為仍然熱愛舞台，可能有一日退休或唱唔到，就會教班。」蓋鳴暉出年入行30年，問到會否舉辦慶祝活動？佢話：「咁一定舉辦粵劇啦，都諗緊會唔會搞演唱會，仍然傾緊，想搞個新穎啲。（唱流行曲？）未知，又可能會中西合璧。」



佢哋透露已經超過26年參加呢個慈善活動：「初出道嘅時候我已經同佢哋合作，大家關係好好，好似一家人。近呢幾年推廣多咗粵劇籌款，多咗好多總理上台，出錢又出力，又多咗好多小朋友加入。回想起我啱啱入行嘅時候，粵劇發展唔係咁蓬勃，又有政府同學校資助同推廣，依家嘅小朋友係好幸福。」吳美英又話依家多咗家長畀小朋友學粵曲，以前外間人會覺得好老土：「係一種藝術，去認識中文嘅知識，因為當中要去理解中文嘅歌詞唱出嚟。」



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