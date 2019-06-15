手肘撼鐵頭！張晉VS拳王打到好痛

藝人張晉、陳鈺芸（JuJu）、外號「蜘蛛人」16連勝UFC拳王Anderson Silva及導演陳果，現身電影《九龍不敗》宣傳。戲中飾演前軍人的Silva透露同張晉有激烈的打鬥場面，張晉說：「喺澳門塔嗰場打鬥戲，睇番覺得兩個男人唔着衫咁攬住打好奇怪，唔知做咩咁！」席間大螢幕亦播出張晉受傷畫面，當時他正在吊威吔拍翻滾動作，一不小心跌落軟墊上，右腳小腿位置即時甩皮見紅，隔住螢幕都覺得痛！



問到同Silva打時是否更出力？張晉笑言：「佢哋有個訓練係捱打，有個鏡頭係我要用手肘打落佢心口，但唔小心打到佢額頭，佢一啲都冇暈，反而我手肘好痛！（知道同佢拍戲好期待？）係呀，有上網睇佢啲比賽片段，覺得佢係一個技術性選手，佢亦對中國功夫好有興趣。」



講到孖太太蔡少芬及媽媽拍攝的真人騷節目《我最愛的女人們》正熱播，他坦言好好玩，收到好多回響，又大爆太太私下經常同家人撒嬌。問到父親節會點慶祝？他抵死笑話：「唔講都唔記得，都係同屋企人一齊。（小朋友有準備禮物？）知佢有畫嘢畀我，但佢哋仲發緊燒，照顧佢哋都好攰。」



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