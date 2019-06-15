松岡全裸海報太踩界　張建聲擔心票房瞓唔着

藝人張建聲（Justin）、松岡李那、陳嘉莉和鄒文正，到旺角宣傳下周上映的新片《作家的謊言：筆忠誘罪》，並在茶餐廳外貼上電影海報，Justin表示會努力作有限度宣傳， 並指其中一款松岡全裸的海報太踩界，宣傳時有所限制：「個電影感重咗，有啲血腥同踩界，港鐵同巴士都唔批，我哋都唔想影響到人令人不安，所以呢個版本只係放上網。」問首次擔任監製，心情是否分外緊張？他說：「真係好大壓力，撞着啲社會事件，心情好沉重。」女友陳嘉莉亦戥Justin擔心，直指對方緊張得睡不着。



Justin續說：「如果大家呢排唔想入戲院，都逼唔到，你問我會唔會影響票房？一定會，一定係以生活行先，我哋係負責娛樂大家，只可以盡做，依家喺網上出每個Post，都要好小心，但我哋做生意係要賺番個本，否則冇下一部，所以係有兩難局面。（覺得出師不利？） 我相信每套電影有佢嘅命，雖然佢唔係好命，但我哋好用心去做，大家都正評，之後嘅嘢就交畀個天。」



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