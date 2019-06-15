彭于晏拍落海戲險死：被卡住喺水底

由林超賢導演，梁鳳英監製，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、王雨甜、徐洋、陳家樂、李岷城傾力合演的英皇電影《緊急救援》，耗資超逾8億港幣，多場爆破戲碼，前所未見！昨晚一眾齊集上海港國際客運中心，出席「啟征滄海」定檔發布會，隆重宣布《緊急救援》鐵定2020年大年初一於內地強勢開畫，香港亦將緊貼映期，英皇集團主席楊受成專程飛往上海，偕內地交通部各位領導，以及出品方、院線各位貴賓，一同見證盛事誕生！



經過4年籌備、6個月緊張拍攝之後，《緊急救援》正緊鑼密鼓趕製後期，為滿足渴望先睹為快的全球戲迷，在這次定檔發布會上，《緊急救援》最新勁爆預告搶先登場，海陸空全方位的救援情景，令人看得熱血沸騰，也可見林超賢的「魔鬼特質」在《緊急救援》再度升級，林導演坦言：「可能在拍攝現場，我確實是沒有人性的導演，因為自《湄公河行動》及《紅海行動》後，所有觀眾對我的電影都有要求，不能讓大家丟掉這個期待。」楊受成盛讚《緊急救援》：「林超賢導演向來喜歡不斷挑戰自己，今次果然又有一個全新突破，《緊急救援》真的非常厲害，我對這齣電影充滿信心，很期待！」



其中首度發放的視頻中，彭于晏（Eddie ）拍攝一場從直升機吊威吔掉下水的場面，幾乎賠了性命！Eddie說：「我被威吔勾住，卡在水底上不了來，當下我想：『沒關係，應該會有人救我！』但過幾秒，好像還沒人救我，結果上水時受了傷，導演說：『你休息一下，等一會再拍幾次！』謝謝導演，我先包紮一下，再來！」Eddie因此猛喝了不少太平洋的海水，林導演笑問味道如何，Eddie說：「鹹鹹的！」



至於戲中唯一女角（嘉妃）辛芷蕾亦堅持親自上陣，她說：「我在戲中游泳比Eddie更厲害，於是不斷催逼自己，有一次游泳回來，腿部肌肉完全沒有力氣，感覺兩條腿已經廢了！」



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