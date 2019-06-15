同老公錫錫！嚴紀雯度完蜜月先造人

前仁濟醫院主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen），下嫁家族經營建材生意的Jeffrey Char，昨日於君悅酒店冊註及舉行酒會，今日則筵開45圍，宴客親朋。下午5時許一對新人拖住手現身，還即時錫錫晒愛，Sweet到爆！Carmen表示好開心成為蔡太，感到很幸福，問到媽咪催他們快造人？她說：「媽咪都有叫，我哥哥都生咗3個啦，我哋都打算度完蜜月後計劃造人。（老公有咩愛的宣言，係咪好感動？）係，佢嘅愛的宣言都好Sweet，令我好感動。（有冇喊？）都有小小，我都有忍住，見到佢嗰樣都好開心。我由細到大都係好開心嘅人，但一直覺得欠咗啲嘢，係佢令到我覺得生活好幸福，好美滿，咩都放我第一位，而且老爺奶奶對我好好，我好似多咗一個家。（媽咪畀女婿200分，你畀幾多分？）媽咪都畀200分，我僅係畀400分，如果唔係咁高分，我都唔會嫁佢。」



Carmen好姊妹何超盈腹大便便一早到場，問到有否摸超盈肚沾她的幸福？她說：「我成日都有摸，見到佢覺得好開心，我由舊年4月揀姊妹時，有兩個由冇拍拖變有拍拖，有一個仲結咗婚，覺得好似自己將啲幸福畀咗佢啲好開心，嚟緊一年要多啲摸超盈嘅肚，沾佢啲幸福。」

