姊妹裙度身訂造！何超盈：因為我個肚好巨型

賭王何鴻燊四房女兒何超盈雖然腹大便便，但仍不怕辛苦出席好友嚴紀雯（Carmen）的婚宴，並擔任姐妹團之一，親身見證對方的人生大事。獨自接受訪問的超盈，指未婚夫辛奇隆也有到場，更笑言：「今日Carmen大晒，佢叫我做咩就做咩！Carmen係我好朋友，所以辛苦啲都要嚟見證。佢都好sweet，特登訂造條裙畀我，預我都好大條，因為我個肚好巨型。（佢要摸你肚沾你嘅旺氣？）呢個婚禮我點都要嚟睇。」



預產期推前



穿上紗裙現身的超盈，談起佗女經時說為人母親真的不易，期間兩度被問到增磅多少，她未有透露數字，只說醫生指是正常。她說：「第一次佗BB，真係唔知道原來係咁辛苦，依家長期都覺得好攰，已經冇返工。（你增磅幾多？）醫生話我係正常，BB女係比其他BB女嘅size大咗兩個星期。媽咪都好緊張，我都有做body check同量血壓。未做媽咪前，我係唔識呢啲嘢，依家識咗好多。」她透露預產期本來是九月，但現在有變，她說：「預產期喺八月底，會喺香港開刀生，已請晒陪月同埋買晒嘢準備，由媽咪一手包辦。」兩位好友即Carmen及Moiselle太子爺陳栢熹分別是「大契媽」及「大契爺」。



咩都畀晒BB



早前過大禮時排場奢華兼金銀珠寶堆如山，成為全城熱話，而當日以「皇后look」上陣的她說：「當日我着嘅係特登訂造嘅中國傳統服飾，係我煲劇時見到嗰件衫，個wedding planner都同我講一生人一次，所以都叫我試吓咁着。」對於父親何鴻燊送上價值五億元的豪宅別墅作嫁妝，她說：「依家咩都畀晒BB，嗰間屋係新屋。（BB房裝修未？）未可以裝修住，依家大緊肚，媽咪喺呢方面好迷信，話生完先搞。」她續說BB女的名字暫未有頭緒外，又指和未婚夫辛奇隆的婚禮，將會在葡萄牙舉行，因早前已在港已進行過大禮儀式，故未必在港搞婚宴。



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