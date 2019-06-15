最佳拍檔！柏豪讚阿Sa永遠童顏

《第22屆上海國際電影節》開幕，一眾紅星陸續亮相紅地氈，英皇老闆楊受成率領三部電影《緊急救援》《感動她77次》及《解放了》劇組現身。打頭陣是蔡卓妍（阿Sa）與周柏豪孭飛的《感》片，穿上桃紅色晚禮服的阿Sa翹實老拍檔柏豪拍照，吸引鎂光燈閃不停，繼兩年前曾為《原諒他77次》後，再於同一電影節合體。



對於再度合作，阿Sa感柏豪成熟不少：「上次佢已經演得好好，今次多咗自己想法，有自己創作空間。」提到與對方極有默契，是她最佳拍檔之一，她笑說：「其實我個人幾有彈性，唔只係男演員，我同好多女演員都合作愉快，雖然估唔到出來效果係點，但至少過程要好玩，大家開開心心。」柏豪則笑說：「阿Sa個人比較簡單，外表一直保持着童顏，我好羨慕！」更指難忘兩年前出席上海電影節的遭遇：「阿Sa比我早一日出發，避開咗惡劣天氣，我同衛詩雅原本搭夜晚7點飛機去上海，但一直delay，最後拖到第二日早上6點先起飛，想租附近酒店又爆，只能喺機場貴賓室沖涼同瞓覺。」



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