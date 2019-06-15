獲彭于晏關心！陳家樂感動：要克服恐懼

英皇電影《緊急救援》以壓軸姿態亮相上海電影節開幕紅地氈，英皇集團主席楊受成、導演林超賢、監製梁鳳英、主演彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋、陳家樂、李岷城等強勢登場，現場給予熱烈喝采聲！戲中唯一女將辛芷蕾以黃色晚裝裙現身，但內裏卻加了一條緊身褲，非常獨特。



難得有機會與演員們再度合體，陳家樂顯得相當興奮，他說：「拍完之後一直冇同導演、一班演員相聚，難得有機會都有傾吓，Eddie（彭于晏）好忙，拍完《緊》片後即刻開另一部戲，今次雖然係嚟工作，但好似放咗幾日假。」談到與Eddie曾於《破風》合作期間，自己嚴重受傷，對方一直很關心他，今次再次合作，Eddie也很擔心他再有意外，拍攝每一天也關心他，令家樂非常感動，他說：「佢真係對我好似好朋友咁，今次好在冇受傷，劇組安全裝備做得好好，每日都要搽防火漿，身體受到足夠保護，當猛火撲面時，要克服恐懼感。」



對於該片預告片曝光，家樂認為效果極為震撼：「我嘅戲份主要係船上救人，第一次睇到拍出嚟嘅驚險鏡頭，效果好好，真係好開心。」不過由於此行時間緊密，沒辦法好好遊覽上海，就連想到街邊檔吃小籠包，最終也是由同事外賣返酒店品嘗。



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