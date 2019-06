曾執導名作《殉情記》(Romeo and Juliet)的意大利著名導演法蘭高齊伐里尼(Franco Zeffirelli),與世長辭,享年96歲。他的兒子已證實這個消息。



法蘭高齊伐里尼擅長改編名著,1968年改編莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》,拍成經典電影《殉情記》,便瘋魔全球,捧紅了男女主角李安納維定及奧莉花荷西,主題曲《What is a Youth》流行一時。齊伐里尼還改編過名作《馴悍記》(The Taming of the Shrew)及《茶花女》(La traviata)等,以及1996年的《簡愛》(Jane Eyre)。