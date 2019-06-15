火辣人妻！謝安琪Deep V露腰開騷勁搶韁

天后謝安琪（Kay）與老公張繼聰、釗峰及King@C AllStar，到啟德郵輪碼頭戶外場地出席科技演唱會。眾人輪流演出。久未獻Sing的張繼聰出場，全場尖叫！他控制機械人同步做出一些動作，講到科技，他重提與囡囡視像通話，但就被囡囡撳紅色掣收線：「佢最期待就係收我線，令我好心酸！個仔依家12歲，唔會撳掣，但只會應得我好簡潔，『fine』、『yeah』！」



他笑言在社交平台分享此事後，發現有大量苦主與他一樣：「2歲嘅小朋友就想收線，11、12歲嗰啲開始獨立，所以都係Fine、Yeah咁答！」他又謂明天父親節，作為爸爸希望小朋友喜歡他及可以健康成長。



接着就輪到阿聰老婆Kay以壓軸嘉賓出場，但兩公婆在台上緣慳一面。Kay以性感打扮現身，身穿灰色西裝褸，但內穿白色Deep V露腰小背心，一出場全場歡呼！她連唱3首歌後，演唱會圓滿結束。



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