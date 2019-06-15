王馨平再喺《流行經典50年》唱亞視歌

歌手王馨平（Linda）、菊梓喬、米雪等到將軍澳電視城，錄影由薛家燕、陳敏之主持的節目《流行經典50年》，Linda透露今次會獻唱亞視劇集《我和殭屍有個約會》插曲《愛債幾時還》，直言沒有試過在電視台公開演出。



講到《流行經典50年》即將完結，她直言已亮相此節目多次，有很多回憶：「好似試過同湯寶如唱《美少女戰士》，之後周慧敏開騷就促成呢件事，大家難得再合唱，跟住又唱過《我和殭屍》的主題曲《夢裡是誰》，大家都嘩然TVB畀我唱亞視嘅歌。（希望監製唔好停呢個節目咁耐？）係呀！頭先有同佢哋講，香港唱歌節目係好少，但就有好多歌手，不論老中青，都應該有平台多啲發揮。」問會否開個人騷，Linda直言有此打算，現正舖排中：「我對唱歌有團火，覺得仲可以做啲嘢，都要做番首新歌。（回歸樂壇？）其實冇話退出過，以前結婚時係家庭為重，但咁多年後丈夫都支持，加上有好多緣分有機會再唱歌，好似有好多嘢安排緊咁。」



相信鄭嘉穎係好爸爸



講到舊愛鄭嘉穎成為人父後變成Family Man，Linda說：「我都相信佢會係一個好爸爸，我有睇過BB嘅相，但冇咩同佢傾偈，其實我生活好忙，一星期要教九堂瑜伽，加上有時要飛去台灣照顧爸爸，所以呢幾年好多朋友約我，我都出席唔到。」

